La chorale Scamelvilla chante pour vous ! La Rivière-Saint-Sauveur
La chorale Scamelvilla chante pour vous ! La Rivière-Saint-Sauveur dimanche 21 septembre 2025.
La chorale Scamelvilla chante pour vous !
Place de l’Église La Rivière-Saint-Sauveur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Concert en l’église de La Rivière-Saint-Sauveur
Entrée libre .
Place de l’Église La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie +33 6 29 71 41 40
English : La chorale Scamelvilla chante pour vous !
Concert in the church of La Rivière-Saint-Sauveur
German : La chorale Scamelvilla chante pour vous !
Konzert in der Kirche von La Rivière-Saint-Sauveur
Italiano :
Concerto nella chiesa di La Rivière-Saint-Sauveur
Espanol :
Concierto en la iglesia de La Rivière-Saint-Sauveur
L’événement La chorale Scamelvilla chante pour vous ! La Rivière-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Honfleur-Beuzeville