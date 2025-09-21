La chorale Scamelvilla chante pour vous ! La Rivière-Saint-Sauveur

Place de l’Église La Rivière-Saint-Sauveur Calvados

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 15:00:00
Concert en l’église de La Rivière-Saint-Sauveur
Entrée libre   .

English : La chorale Scamelvilla chante pour vous !

Concert in the church of La Rivière-Saint-Sauveur

German : La chorale Scamelvilla chante pour vous !

Konzert in der Kirche von La Rivière-Saint-Sauveur

Italiano :

Concerto nella chiesa di La Rivière-Saint-Sauveur

Espanol :

Concierto en la iglesia de La Rivière-Saint-Sauveur

