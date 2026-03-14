La chose Saint-Germain
La chose Saint-Germain mardi 17 mars 2026.
La chose
Saint-Germain Vienne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
La Chose
C’est les vacances ! RDV au spectacle ! Une épopée électrographik pour petits et grands enfants !
Un soir d’orage, dans le laboratoire d’un savant fou, une créature, loin d’être finie, prend vie.
En quête d’identité, La chose va se confronter au monde et peu à peu se construire, se constituer.
Au fil de l’histoire et des rencontres, son épopée initiatique va permettre à cet être puzzle de répondre aux questions inhérentes au fait de grandir si on en avait la possibilité, quel corps, quelle tête choisirait-on ? Comment fait-on pour être comme les autres ? Doit-on tout faire pour être comme les autres ?
Un magnifique Kamishibai, deux comédiens-musiciens, une belle histoire.
Equipe artistique: Mélanie MONTAUBIN et Antoine COMPAGNON (conception, écriture, interprétation), Elodie GENDRE (production) .
Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 95 27 09
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English : La chose
L’événement La chose Saint-Germain a été mis à jour le 2026-03-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne