La chose

Saint-Germain Vienne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

La Chose

C’est les vacances ! RDV au spectacle ! Une épopée électrographik pour petits et grands enfants !

Un soir d’orage, dans le laboratoire d’un savant fou, une créature, loin d’être finie, prend vie.

En quête d’identité, La chose va se confronter au monde et peu à peu se construire, se constituer.

Au fil de l’histoire et des rencontres, son épopée initiatique va permettre à cet être puzzle de répondre aux questions inhérentes au fait de grandir si on en avait la possibilité, quel corps, quelle tête choisirait-on ? Comment fait-on pour être comme les autres ? Doit-on tout faire pour être comme les autres ?

Un magnifique Kamishibai, deux comédiens-musiciens, une belle histoire.

Equipe artistique: Mélanie MONTAUBIN et Antoine COMPAGNON (conception, écriture, interprétation), Elodie GENDRE (production) .

Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 95 27 09

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English : La chose

L’événement La chose Saint-Germain a été mis à jour le 2026-03-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne