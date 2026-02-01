La Choucroute dansante du Club Le Trait d’Union Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

La Choucroute dansante du Club Le Trait d’Union

Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2026-02-20 12:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

On savoure une bonne choucroute en compagnie de Stéphanie Moreaux

Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10

English : Club Le Trait d’Union’s sauerkraut dance

Enjoying sauerkraut with Stéphanie Moreaux

