La Choucroute dansante du Club Le Trait d’Union Le Chai Saint-Georges-d’Oléron vendredi 20 février 2026.
Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 12:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
On savoure une bonne choucroute en compagnie de Stéphanie Moreaux
.
Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10
English : Club Le Trait d’Union’s sauerkraut dance
Enjoying sauerkraut with Stéphanie Moreaux
