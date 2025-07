La choucrouterie Angsthelm Une histoire de famille Krautergersheim

La choucrouterie Angsthelm Une histoire de famille Krautergersheim mardi 5 août 2025.

La choucrouterie Angsthelm Une histoire de famille

D215 Krautergersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-12 11:30:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Depuis 1945, cette famille transforme le chou à choucroute produit sur ses terres. Venez découvrir les étapes de transformation et goûter leurs produits. Sur réservation en ligne et à l’office de tourisme

Depuis 1945, la famille Angsthelm, choucroutiers de père en fils, transforme le chou à choucroute produit sur ses terres à Krautergersheim Capitale de la Choucroute . Elle assure elle-même toutes les étapes de sa production plantation, récolte, transformation, cuisson, jusqu’à la livraison de la choucroute.

Les choux sont cultivés en Alsace selon les principes de l’agriculture raisonnée et environnementale, avec le respect des techniques traditionnelles, un salage contrôlé et la parfaite traçabilité du produit. Venez découvrir ces étapes et goûter leur production.

La choucrouterie est une entreprise agroalimentaire et ne peut donc pas accepter les animaux de compagnie.

Merci aux visiteurs de porter des chaussures (pas de tongues/claquettes/sandales), la choucrouterie étant un environnement humide et glissant, il faut un chaussant adapté.

Réservation EN LIGNE ICI .

D215 Krautergersheim 67880 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Since 1945, this family has been processing the sauerkraut grown on their land. Come and discover the processing stages and taste their products. Book online or at the tourist office

German :

Seit 1945 verarbeitet diese Familie den auf ihrem Land erzeugten Sauerkrautkohl. Lernen Sie die Verarbeitungsschritte kennen und probieren Sie ihre Produkte. Mit Online-Reservierung und in der Touristeninformation

Italiano :

Dal 1945, questa famiglia lavora i crauti coltivati nella propria terra. Venite a scoprire le diverse fasi di lavorazione e a degustare i loro prodotti. Prenotate online o presso l’ufficio turistico

Espanol :

Desde 1945, esta familia procesa el chucrut cultivado en sus tierras. Venga a descubrir las diferentes etapas de elaboración y a degustar sus productos. Reserva en línea o en la oficina de turismo

L’événement La choucrouterie Angsthelm Une histoire de famille Krautergersheim a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de tourisme d’Obernai