La Chouette, entre veille et sommeil Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

La Chouette, entre veille et sommeil

Mercredi 25 février 2026.

A 10h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Allauch Ciné

Courts métrages d’animation 40 minutes

Jeune public dès 3 ans

Découvrez la Chouette du cinéma, le nouvel ami des tout-petits, toujours là pour leur raconter de nouvelles histoires extraordinaires, venues du monde entier…

5 courts métrages à la frontière du rêve et de la réalité Compte les moutons de Frits Standaert (2015, 7′ 07 ), Une autre paire de manches de Samuel Guénolé (2015, 6′ 29 ), La moufle de Clémentine Robach (2014, 8′ 28 ), La soupe au caillou de Clémentine Robach (2015, 7′ 07 ) et La galette court toujours de Pascale Hecquet (2015, 7′ 45 ) .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

