La Christophorienne Saint-Christophe-du-Bois
La Christophorienne Saint-Christophe-du-Bois dimanche 26 avril 2026.
Saint-Christophe-du-Bois
La Christophorienne
Salle des Fêtes Saint-Christophe-du-Bois Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
3 parcours cyclo de 37, 55 ou 70 km
3 parcours VTT de 23 à 50 km
5 parcours pédestres de 10 à 19 km
1 parcours poussettes et/ou PMR de 4 km
Départs de 7h50 à 10h
Pour le circuit poussettes PMR départs de 9h à 11h
Assiette garnie saucisses mogettes à l’arrivée .
Salle des Fêtes Saint-Christophe-du-Bois 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 81 48 al.blandin.ecc@gmail.com
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English :
L’événement La Christophorienne Saint-Christophe-du-Bois a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais
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