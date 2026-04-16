Saint-Christophe-du-Bois

La Christophorienne

Salle des Fêtes Saint-Christophe-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

3 parcours cyclo de 37, 55 ou 70 km

3 parcours VTT de 23 à 50 km

5 parcours pédestres de 10 à 19 km

1 parcours poussettes et/ou PMR de 4 km

Départs de 7h50 à 10h

Pour le circuit poussettes PMR départs de 9h à 11h

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Assiette garnie saucisses mogettes à l’arrivée .

Salle des Fêtes Saint-Christophe-du-Bois 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 81 48 al.blandin.ecc@gmail.com

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English :

L’événement La Christophorienne Saint-Christophe-du-Bois a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais