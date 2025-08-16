La Chronique des Isterton Pavillon de Grignan Istres

La Chronique des Isterton Pavillon de Grignan Istres samedi 16 août 2025.

Bouches-du-Rhône

La Chronique des Isterton Samedi 16 août 2025 de 10h à 22h30.

Plusieurs départs 10h, 17h, 20h30. Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16 10:00:00

fin : 2025-08-16 22:30:00

Date(s) :

2025-08-16

Chers amis, une de nos familles istréennes connaît quelques difficultés pour marier sa fille, grandissante en âge. Bien évidemment, vous imaginez que votre chroniqueuse cherche à éviter le scandale approchant et les commérages…

Ainsi, il s’agit de trouver maintenant un prétendant de qualité, nous serons exigeants à cet endroit ! Au sein du public, grâce à différentes situations et comportements de la vie quotidienne bal, art de la table, vie en haute société… nous espérons trouver la perle rare qui saura courtiser avec élégance notre chère demoiselle. .

Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Dear friends, one of our Istré families is experiencing some difficulties in marrying off its daughter, who is getting older. Naturally, you can imagine that your columnist is trying to avoid the approaching scandal and gossip…

German :

Liebe Freunde, eine unserer Familien in Istrien hat einige Schwierigkeiten, ihre immer älter werdende Tochter zu verheiraten. Natürlich können Sie sich vorstellen, dass Ihre Kolumnistin versucht, den nahenden Skandal und den Klatsch und Tratsch zu vermeiden…

Italiano :

Cari amici, una delle nostre famiglie istriane sta incontrando qualche difficoltà a far sposare la propria figlia, che sta diventando grande. Naturalmente, potete immaginare che il vostro editorialista stia cercando di evitare l’avvicinarsi di scandali e pettegolezzi…

Espanol :

Queridos amigos, una de nuestras familias de Istré tiene dificultades para casar a su hija, que se está haciendo mayor. Naturalmente, ya pueden imaginarse que su columnista trata de evitar el escándalo y las habladurías que se avecinan…

L’événement La Chronique des Isterton Istres a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme d’Istres