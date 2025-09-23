LA CHUTE DU CIEL —SAISON BRÉSIL-FRANCE Cinéma du TNB Rennes

LA CHUTE DU CIEL —SAISON BRÉSIL-FRANCE Cinéma du TNB Rennes mardi 23 septembre 2025.

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

La Saison Brésil-France 2025 vise à renforcer nos réponses communes face aux défis politiques, sociaux et écologiques de notre temps.

LA CHUTE DU CIEL de Eryk Rocha et Gabriela Carneiro da Cunha

Les Yanomami, tribu indigène de l’Amazonie brésilienne, mènent une lutte acharnée pour préserver leur territoire et leur mode de vie ancestral face à la menace du « peuple de la marchandise ». À travers le discours puissant de Davi Kopenawa, chaman et porte-parole de sa communauté, le film offre une immersion profonde dans leur cosmologie et se fait l’écho d’un appel urgent à la sauvegarde de la forêt et à la redéfinition de notre rapport à la nature.

1h50, Brésil / Italie / Yanomami, 2025

Dans le cadre de la saison Brésil-France, en partenariat avec l’Université Rennes 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T22:30:00.000+02:00

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=3975

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine