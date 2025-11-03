La chute du Haut-Karabagh arménien et le jeu des puissances Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-03 18:30 – 20:00

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Par Julien Zarifian, professeur à l’Université de Poitiers et co-auteur de l’ouvrage collectif La chute du Haut-Karabagh arménien (2020-2023) et le jeu des puissances**, éd. l’Harmattan 2024.**La chute du Haut-Karabagh arménien et l’exode de la totalité de sa population, suite à l’offensive de l’armée azerbaïdjanaise en septembre 2023, ont été un séisme géopolitique pour les Arméniens de ce territoire et pour l’ensemble de la transnation arménienne. Achevant une séquence militaro-diplomatique d’environ trois ans, cette fin tragique pour la partie arménienne est le fruit de dynamiques locales, mais découle également de dynamiques internationales.Pour cette conférence, Julien Zarifian propose d’examiner le rôle, direct ou moins direct, des grands acteurs régionaux et internationaux dans l’effondrement du Haut-Karabagh arménien, en se focalisant sur la séquence géopolitique de 2020-2023.

