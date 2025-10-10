La chute infinie des soleils École Louis et Madeleine Odru, Montreuil Montreuil

Face à un jury, un étudiant présente son projet de recherche et raconte l’histoire bouleversante des naufragées et naufragés d’un navire français au XVIIIe siècle échoué sur une île de l’océan Indien. Dans ce dialogue aussi riche que complexe entre deux époques, Elemawusi Agbedjidji explore la profondeur du traumatisme colonial et la force inouïe de l’espérance.

En 1761, la frégate L’Utile fait naufrage sur l’île Tromelin, au large de Madagascar. L’équipage parvient à reprendre la mer mais abandonne celles et ceux qu’il conduisait vers l’esclavage sur cet hostile banc de sable d’une surface d’1 km². Seule une poignée de rescapé·es parviendront à survivre et attendront pendant quinze ans l’arrivée des secours. Près de trois siècles plus tard, un jeune étudiant se saisit de ce récit pour questionner les hontes de ce passé colonial.

Dans une langue poétique et ciselée, l’auteur et metteur en scène Elemawusi Agbedjidji croise différents témoignages historiques et nous interpelle sur nos responsabilités passées et présentes.

Spectacle mis en scène par Elemawusi Agbedjidji.

Du vendredi 10 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025

payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

École Louis et Madeleine Odru, Montreuil 5 Rue René Vautier 93100 Montreuil

