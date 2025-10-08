La Cidrerie Ciné bruité « Et l’image fit du bruit » Rue de la Libération Beuzeville

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Acousmatic theatre

Imaginez un monde où des ustensiles de cuisine, des outils de bricolage ou encore des jouets d’enfants redonnent vie et son à quatre films d’animation de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. C’est ce que propose Acousmatic Theatre avec son nouveau spectacle !

Des objets détournés avec malice, des inventions ingénieuses qui se transforment en instruments de musique, le tout orchestré par un duo burlesque qui tente tant bien que mal de nous raconter la naissance de l’animation et l’impact du son au cinéma. Loin d’une simple illustration sonore, le spectacle tisse un dialogue vibrant entre les images et les sons.

Entre humour, poésie et pop culture, cette ode à l’imagination invite les enfants autant que les adultes à un voyage cinématographique unique. Un spectacle où le silence prend voix et où l’image se pare d’une nouvelle dimension sonore.

Théâtre jeune public à partir de 6 ans

Par Acousmatic theatre .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

