La Cidrerie Cinéma « Traces, échos du silence » Rue de la Libération Beuzeville vendredi 28 novembre 2025.

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Le dessinateur Edmond Baudoin, au crépuscule de sa vie, répond à son désir de retrouver l’art inuit et ceux qui le portent. Pinceaux en main, il accomplit un cheminement à la rencontre des peuples arctiques.Traces, éloge de l’impuissance prolonge avec Baudoin ce voyage dessiné. L’artiste se plonge dans un état des lieux poétique de ce que nous dit la culture inuit en ce début du XXIe siècle.

Réservation auprès de la Médiathèque de Beuzeville.

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

