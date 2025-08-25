La Cidrerie Concert Daniel Zimmermann Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Concert Daniel Zimmermann Beuzeville vendredi 13 février 2026.

Début : 2026-02-13 20:30:00

2026-02-13

Daniel Zimmermann

Spectacle « L’homme à tête de chou in Uruguay »

Incontournable tromboniste de la scène française depuis vingt ans, Daniel Zimmermann se lance avec ses musiciens dans une relecture très personnelle de l’œuvre de Serge Gainsbourg. Vivant, ludique, émouvant, l’ensemble va et vient entre arrangements décalés et création de véritables nouvelles pièces, élaborées à partir d’ingrédients extraits de l’œuvre originale du mythique chanteur-compositeur.

Concentrés autour du Gainsbourg d’avant Gainsbarre, le plus créatif du point de vue des mélodies, les quatre fortes têtes associent l’énergie brute d’un groupe de rock à la liberté créatrice et fougueuse du jazz.

Ils multiplient les clins d’œil au maître pour mieux s’en détourner, insufflant son esprit de malice et d’irrévérence dans chacune de leurs envolées. .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

