La Cidrerie Concert jeune public « Neuvième planète » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Concert jeune public « Neuvième planète » Rue de la Libération Beuzeville mercredi 4 février 2026.

La Cidrerie Concert jeune public « Neuvième planète »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Couleur terre

Un spectacle coloré et sensible, une aventure musicale au cœur d’une scénographie à la poétique planétaire. Sur scène, les trois musiciens partagent leur complicité musicale avec le jeune public autour de rythmes afro-latinos, de mélodies simples et inspirées, jusqu’à l’emmener dans leur Neuvième Planète, une expédition fantastique. Et parce que dans leurs cultures d’origine la musique est enracinée dans le quotidien, reliée à la nature et empreinte de magie, les musiciens souhaitent transmettre aux enfants la conscience, la force, la joie d’être habitants de la Terre, filles et fils de la Pachamama.

Une vitalité scénique contagieuse, une ode pétillante, joyeuse dédiée à notre Mère Terre !

Par Couleur terre .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

English : La Cidrerie Concert jeune public « Neuvième planète »

Earth tone

German :

Erdfarbe

Italiano :

Tonalità della terra

Espanol :

Tono tierra

L’événement La Cidrerie Concert jeune public « Neuvième planète » Beuzeville a été mis à jour le 2025-08-25 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville