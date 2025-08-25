La Cidrerie Concert « Les Wriggles » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Concert « Les Wriggles » Beuzeville vendredi 23 janvier 2026.

La Cidrerie Concert « Les Wriggles »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville

23 janvier 2026 20:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Les Wriggles chantent des chansons d’humour, des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer. Des titres présentés dans ce spectacle, ils ont tiré un nouvel album studio qui s’intitule Quatre Étoiles, en référence au nombre de Wriggles forcément, mais aussi à l’opulence dans laquelle nous vivons sans nous soucier de rien. Retrouvez donc dans Les Wriggles se mettent en quatre, les nouveaux titres du quatuor dont Aimé poétiquement absurde, Sboudibou étonnamment électrique ou Barbeuc Party chaleureusement festif ; mais aussi les classiques comme Poupine et Thierry ou La Petite Olive.

Très grosse fournée de nouvelles chansons qui grattent — Charlie Hebdo

Un humour noir furieusement efficace — Télérama .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

