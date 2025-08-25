La Cidrerie Concert « Song for Abbey » Rue de la Libération Beuzeville

samedi 28 mars 2026.

La Cidrerie Concert « Song for Abbey »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2026-03-28 20:30:00

2026-03-28

La chanteuse et songwriter francophone célèbre l’esprit d’une grande artiste du Jazz Abbey Lincoln. Chanteuse, actrice, poétesse, compositrice et activiste, elle a marqué le Jazz par sa voix singulière. Plus qu’une voix, elle a su tracer un chemin spirituel et esthétique d’une richesse grandissante au fil de sa carrière. Marion Rampal, intimement influencée par cette grande dame aux mille vies et aux mille chapeaux, se propose de la célébrer aux côtés de ses musiciens. Mêlant à certains titres phares ou plus confidentiels des adaptations françaises et des compositions, autant que des pièces satellites éclairant les ancrages ou les amours musicales d’Abbey Lincoln, loin d’un hommage convenu et tendu vers les étoiles, Song for Abbey est un geste de liberté autant que de mémoire, qui invoque une immense artiste.

Ce concert est programmé dans le cadre de la Tournée sous les pommiers #2, un dispositif du Pôle de référence jazz de Coutances

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie

