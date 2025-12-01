La Cidrerie Humour Manon Lepomme Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Humour Manon Lepomme Rue de la Libération Beuzeville vendredi 12 décembre 2025.

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Manon lepomme

Spectacle « Je vais beaucoup mieux, merci ! »

Alors que son précédent spectacle Non, je n’irai pas chez le psy avait attiré plus de 250 000 spectateurs, Manon Lepomme revient en très grande forme et confirme être une valeur sûre de l’humour belge. Elle est la championne toutes catégories de ce qu’il y a de plus fort et de plus difficile dans l’art de faire rire l’autodérision. Sa proximité avec le public et sa touchante authenticité rendent chaque représentation unique et redoutablement efficace.

Vous la retrouverez toujours aussi déjantée et peut-être encore plus névrosée qu’avant… Manon se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt… futiles… Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ? Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo…

Autant de questions que se pose Manon dans un fou rire continu accompagné d’un regard d’une impitoyable lucidité sur l’existence et le temps qui passe. .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

