La Cidrerie Humour Marion mezadorian Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Humour Marion mezadorian Rue de la Libération Beuzeville vendredi 16 janvier 2026.

La Cidrerie Humour Marion mezadorian

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Craquage

Dans son premier spectacle Pépites , Marion Mezadorian nous a régalé par ses talents de comédienne en interprétant à merveille les personnages drôles et touchants qui ont croisé sa route. Elle revient avec un nouveau spectacle, rempli d’humour et d’émotion.

Craquage , c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, Vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE.

C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

Une pépite à découvrir d’urgence KONBINI

Elle décroche la palme du rire tendre, loin des règles du stand-up ordinaire FEMME ACTUELLE

Pétillante et pleine d’originalité. La véritable pépite de l’humour, c’est elle ! FRANCE 2 .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

English : La Cidrerie Humour Marion mezadorian

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Cidrerie Humour Marion mezadorian Beuzeville a été mis à jour le 2025-08-25 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville