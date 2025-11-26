La Cidrerie Lecture « Grands les yeux » Rue de la Libération Beuzeville

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville

2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Cie le fil de la plume

Il est un endroit, où plane au-dessus de la mer une drôle de planète. Sur cette planète vivent des êtres particuliers dont LongBras, GrandNez et FortesOreilles. Un jour, une menace gronde la mer monte et s’apprête à engloutir la planète ! Les habitants, entraînés par LongBras doivent s’unir. Ensemble, ils feront le grand plongeon à la recherche du gardien de la mer, le seul capable de les sauver. A

vec leurs différences, leur courage et leurs émotions, les personnages partiront à la découverte du monde marin qui renferme d’anciens secrets.

Lecture immersive jeune public à partir de 3 ans

Par Cie le fil de la plume .

+33 2 32 57 72 16

