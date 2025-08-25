La Cidrerie Lecture musicale Julie Depardieu et le duo mana Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Lecture musicale Julie Depardieu et le duo mana Rue de la Libération Beuzeville samedi 7 mars 2026.

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Pauline Viardot, destin extraordinaire d’une compositrice oubliée

METTONS LES FEMMES À L’HONNEUR, DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES LE 8 MARS.

Fille de Manuel Garcia, sœur de Maria Malibran, Pauline Viardot est surtout l’une des figures les plus marquantes du monde artistique et littéraire du XIXe siècle. Véritable muse, elle inspire les plus grands écrivains de sa génération George Sand, Victor Hugo et bien sûr, Ivan Tourgueniev. Ses salons de Baden-Baden et de la rue de Douai réunissent tous les musiciens d’alors Liszt, Chopin, Fauré, Berlioz… jusqu’à Gounod, dont elle lancera la carrière. En vous livrant une Pauline tantôt cantatrice, tantôt pianiste, tantôt compositrice, Julie Depardieu et le duo MaNa vous content en récit et en musique le tourbillon artistique de cette femme hors du commun. .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

English : La Cidrerie Lecture musicale Julie Depardieu et le duo mana

Pauline Viardot, extraordinary destiny of a forgotten composer

German :

Pauline Viardot, das außergewöhnliche Schicksal einer vergessenen Komponistin

Italiano :

Pauline Viardot, lo straordinario destino di una compositrice dimenticata

Espanol :

Pauline Viardot, el extraordinario destino de una compositora olvidada

