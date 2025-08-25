La Cidrerie Musique classique « Un Américain à […] » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Musique classique « Un Américain à […] » Rue de la Libération Beuzeville samedi 14 mars 2026.

La Cidrerie Musique classique « Un Américain à […] »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Quatuor Zahir

Le quatuor de saxophones qui souffle un vent de fraîcheur sur la musique classique ! Issu du Conservatoire de Paris, il a acquis une reconnaissance sur la scène internationale en remportant plusieurs prix. Le saxophone, pour la plupart, évoque le jazz et le rythm & blues de la Nouvelle Orléans. Mais il est avant tout un instrument classique d’origine française, inventé en 1846 par Adolphe Sax à Paris. La musique américaine a su, tout comme le saxophone, s’enrichir de différentes cultures afin de créer une identité riche et complexe. Le quatuor nous fera découvrir la musique de George Gershwin, Anton Dvorák, Samuel Barber ainsi qu’un medley original d’une très célèbre comédie musicale West Side Story.

Quatre saxophonistes qui ont pour eux une merveilleuse complicité, perceptible jusque dans le choix des couleurs, des phrasés, des respirations. — Le Monde

Par Quatuor Zahir .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

English : La Cidrerie Musique classique « Un Américain à […] »

Zahir Quartet

German :

Zahir-Quartett

Italiano :

Quartetto Zahir

Espanol :

Cuarteto Zahir

L’événement La Cidrerie Musique classique « Un Américain à […] » Beuzeville a été mis à jour le 2025-08-25 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville