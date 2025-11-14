La Cidrerie Musique Iya voy! Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Musique Iya voy! Rue de la Libération Beuzeville vendredi 14 novembre 2025.

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Musiques du monde

iYa Voy! est la magie d’une rencontre entre les musiques traditionnelles Colombiennes et les musiques improvisées.

Le quartet chante son utopie et crée un folklore imaginaire haut en couleur et en mouvement. D’un côté, la musique traditionnelle colombienne avec ses 3 temps chaloupés, ses hymnes chantant la liberté, sa tradition des voix/percussions, de la danse, de la transe, son rapport social à la musique avec des fonctions ritualisées. Et pour le Jazz et les musiques improvisées la liberté, l’engagement, l’appropriation de traditions ou encore la célébration de l’instant. La richesse du partage de cette diversité est au cœur de cette musique qui porte des héritages culturels forts. Et au croisement de cette rencontre se trouve une musique libre, celle qui laisse le cœur aller là où il doit aller.

Des socles différents, des fonctions différentes, et pour autant la même corde sensible qui porte les 4 musicien-nes celle de vibrer ensemble. .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

