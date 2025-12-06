La Cidrerie Musique « So Sassy » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Musique « So Sassy »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2025-12-06 20:30:00

The sassy swingers

En passant par le jazz, blues, créole, anglais et français avec pour inspirations principales Louis Armstrong, Bessie Smith ainsi que des nombreux groupes actuels New Orleans défendant ce style musical, le groupe n’oublie pas d’allier à ces influences leur french touch Sassyesque .

Le sextet enthousiaste et impertinent tire son originalité de ses prestations scéniques et scénographiées dans un show vintage alliant bonheur et partage avec le public, grâce à ses titres tantôt intimes, tantôt extravagants mais toujours honnêtes et surtout feel-good.

Les Sassy Swingers vous font voyager, ravivent les ardeurs, mettent du baume au cœur !

Par The Sassy Swingers .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

