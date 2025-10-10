La Cidrerie Musique VOLO Rue de la Libération Beuzeville

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

nouveau spectacle “Florilège”

C’est une histoire de frangins, Olivier et Frédéric Volovitch, deux voix fraternelles aux élégances singulières qui se répondent, se complètent et s’accordent pour interroger tout de go la marche du monde, des recoins de la vie intérieure aux vastes tumultes à venir, avec lucidité, toujours ; humour et simplicité, surtout.

En 2025, pour fêter les 20 ans de leur duo, ils proposent un nouveau spectacle “Florilège” de leur répertoire. Une belle façon de découvrir ou redécouvrir leur univers très personnel fait d’un mélange des genres entre chansons tendres et engagées. .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

