La Cidrerie Ouverture de saison Cómo No Rue de la Libération Beuzeville

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

LE CONCERT SERA PRÉCÉDÉ D’UNE PRÉSENTATION DE LA SAISON ET DES GRANDS TEMPS FORTS QUI RYTHMERONT L’ANNÉE. RETROUVONS-NOUS ENSUITE AUTOUR D’UN VERRE DE L’AMITIÉ !

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE SAISON

Regroupés autour d’Isabelle Balcells, quatre musiciens complices de longue date s’accordent à s’exclamer avec elle ¡ CÓMO NO ! L’expression espagnole voulant dire à la fois bien sûr ! et pourquoi pas ? est lancée tel un défi que la chanteuse est prête à relever proposer une autre écriture musicale, puisée dans ses racines et insufflée par sa double culture. Au fil des titres, les paroles sont écrites à travers le prisme de ses sentiments et de ses pulsations mélodiques, contribuant à définir de nouveaux périmètres stylistiques où merengue, salsa-son, cumbia et boléro, restent à ses yeux, les frères et sœurs d’une même famille de cœur. Des mélodies rythmées à la saveur latine qui déhanchent les corps et réchauffent les cœurs ! .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

THE CONCERT WILL BE PRECEDED BY A PRESENTATION OF THE SEASON AND THE HIGHLIGHTS OF THE YEAR. WE LOOK FORWARD TO MEETING YOU AFTERWARDS FOR A FRIENDLY DRINK!

VOR DEM KONZERT GIBT ES EINE PRÄSENTATION DER SAISON UND DER HÖHEPUNKTE DES JAHRES. ANSCHLIESSEND TREFFEN WIR UNS ZU EINEM GLAS FREUNDSCHAFT!

IL CONCERTO SARÀ PRECEDUTO DA UNA PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE E DEI PRINCIPALI EVENTI DELL’ANNO. CI AUGURIAMO DI INCONTRARVI DOPO PER UN APERITIVO IN COMPAGNIA!

EL CONCIERTO IRÁ PRECEDIDO DE UNA PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA Y DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL AÑO. ESPERAMOS VERLE DESPUÉS PARA TOMAR UNA COPA

