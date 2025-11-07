La Cidrerie Théâtre « Brasier » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Théâtre « Brasier » Rue de la Libération Beuzeville vendredi 7 novembre 2025.

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Compagnie les nuées ineffables

Brasier est inspiré d’un fait réel le 14 juin 2017, à Londres, une tour d’habitation de logements sociaux, la Grenfell Tower, prend feu. Ce drame a fait 72 morts et a réveillé la crise sociale en Angleterre. Vincent Bellée s’empare de cette tragédie pour écrire une fiction. Il imagine qu’un enfant, Adam, naît dans les flammes de l’incendie et que sa tante, Helen, le recueille alors qu’elle fête ses 20 ans. Nous les suivons dans 16 années de leurs vies. Chaque année, comme un diapason du temps qui passe, l’incendie est commémoré par les politiques et les médias. Alors comment échapper à cette emprise médiatique ? Comment construire sa vie sur les décombres d’un drame ?

Sous la forme d’une épopée poétique et grinçante racontée par un chœur, Brasier tresse le traitement sensationnel d’un événement médiatique et sa déflagration intime dans la vie de ses personnages.

Par Compagnie les nuées ineffables .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

English : La Cidrerie Théâtre « Brasier »

Company the ineffable clouds

German :

Gesellschaft die unaussprechlichen Wolken

Italiano :

Compagnia di nuvole ineffabili

Espanol :

Compañía de nubes inefables

