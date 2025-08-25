La Cidrerie Théâtre « Du givre dans les oreilles » Rue de la Libération Beuzeville

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2026-04-10 20:30:00

Tête de bois et compagnies

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux personnages en quête de sens. Ils cherchent le lien qui pourrait les unir, s’apprivoisent l’un et l’autre, s’amusent à vivre, inventent des histoires jusqu’à l’absurde, célèbrent chaque événement. Pourtant, tout les oppose… L’un vit hanté par tant de souvenirs qui l’empêchent d’être au présent. Alors pour leur échapper, il danse sur la grève… L’autre a perdu la mémoire, aussi pour retrouver le temps d’avant, elle collectionne des objets abandonnés par la laisse de mer. Ensemble, ils tricotent et tissent un lien invisible, un fil rouge entre l’avant et l’après, entre l’ici et l’ailleurs. Un texte pour adultes, mais pas seulement…

Par Tête de bois et compagnies .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

