La Cidrerie Théâtre jeune public « Egg ! » Rue de la Libération Beuzeville dimanche 22 mars 2026.
Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22
Collectif la cerise sur le mot
Briser sa coquille, quitter le nid… Et si, finalement, nous étions toutes et tous, à n’importe quel moment de la vie… un œuf… prêt à éclore ? Grandir, devenir, être… Egg ! Est un spectacle de théâtre corporel et d’objets qui parle de la transformation, de la métamorphose, des changements permanents et des mouvements de vie de tout un chacun !
Dans le cadre de la semane de la Petite Enfance organisée par la Communauté de Communes Honfleur-Beuzeville
Théâtre d’objets à partir de 18 mois
Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30
