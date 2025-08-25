La Cidrerie Théâtre jeune public « Egg ! » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Théâtre jeune public « Egg ! »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Briser sa coquille, quitter le nid… Et si, finalement, nous étions toutes et tous, à n’importe quel moment de la vie… un œuf… prêt à éclore ? Grandir, devenir, être… Egg ! Est un spectacle de théâtre corporel et d’objets qui parle de la transformation, de la métamorphose, des changements permanents et des mouvements de vie de tout un chacun !

Dans le cadre de la semane de la Petite Enfance organisée par la Communauté de Communes Honfleur-Beuzeville

Théâtre d’objets à partir de 18 mois

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

