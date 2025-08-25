La Cidrerie Théâtre jeune public « La pomme empoisonnée » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Théâtre jeune public « La pomme empoisonnée » Rue de la Libération Beuzeville mercredi 21 janvier 2026.

La Cidrerie Théâtre jeune public « La pomme empoisonnée »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Pan ! (la compagnie)

En écho à un célèbre conte, cette histoire commence avec une pomme rouge empoisonnée posée sur une table. Et une question qui de la bellemère ou de la belle-fille l’a placée là ? En 2015, Julie Annen quitte la Belgique pour s’installer en Suisse avec son mari actuel. Elle a deux garçons, et lui une fille Ana. Julie devient alors officiellement sa belle-mère, autrement dit sa marâtre. Faute de modèle satisfaisant, elles ont dû apprivoiser ce nouveau lien, composer à quatre mains une relation toute neuve, en déjouer les pièges, en découvrir les trésors cachés.

La Pomme empoisonnée est une pièce sur la famille recomposée et plus largement sur notre capacité à vivre ensemble. Elle raconte le cheminement vers une complicité inattendue, née malgré les disputes et les incompréhensions ; un spectacle authentique pour ouvrir le dialogue sur les nouveaux modèles familiaux.

Théâtre jeune public à partir de 9 ans

Par Pan ! (la compagnie) .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

English : La Cidrerie Théâtre jeune public « La pomme empoisonnée »

Pan! (the company)

German :

Peng! (die Gesellschaft)

Italiano :

Pan (l’azienda)

Espanol :

Pan! (la empresa)

L’événement La Cidrerie Théâtre jeune public « La pomme empoisonnée » Beuzeville a été mis à jour le 2025-08-25 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville