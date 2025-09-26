La Cidrerie Théâtre « La Chute (de pas Camus du tout) » Rue de la Libération Beuzeville

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

La chute mystérieuse d’un livreur aurait pu laisser le monde indifférent. Oui, elle aurait pu. Mais c’était sans compter sur la pugnacité de Beach et Dormesson, deux agents de la police fédérale et néanmoins municipale du conseil départemental. Sérieusement renseignés par un narrateur qui semble connaitre le fin mot de l’histoire (ça aide…), les 2 agents découvriront-ils qui a tué ? Mais surtout qui est mort ! Qui en portera la culpabilité ? Toi ? Moi ? Vous ? Nous tous ? Pfiou…quelle affaire ! Une enquête surréaliste et musicale qui interroge (un peu) sur nos responsabilités et (beaucoup) sur la santé mentale de ses auteurs.

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

