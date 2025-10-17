La Cidrerie Théâtre « La visite » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Théâtre « La visite » Rue de la Libération Beuzeville vendredi 17 octobre 2025.

La Cidrerie Théâtre « La visite »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Compagnie l’immortelle

Une jeune mère chercheuse en neurosciences reçoit la visite de la famille éloignée de son mari, qui ne devrait pas tarder à rentrer du travail. Immigrée aux États-Unis depuis peu, elle n’a de repères que les murs de son appartement. Seule face à ces spectateurs qui ne sont pas venus pour elle, elle se lance dans un monologue franc et corrosif, balayant le mythe de la mère parfaitement heureuse et, ne pouvant plus jouer le rôle qu’on attend d’elle, elle ne peut pas s’arrêter de parler.

Cette femme est mille femmes. Avec finesse, humour, et la répartie acerbe du désespoir, elle nous fait entendre une vérité fracassante. La Visite pose un regard nouveau celui d’une femme en proie à l’angoisse de se voir assommer par tout ce que devenir une mère peut supposer de béatitude, d’abnégation, de renoncements.

Par Compagnie l’Immortelle .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

English : La Cidrerie Théâtre « La visite »

Compagnie l?immortelle

German :

Compagnie l’immortelle

Italiano :

Compagnie l’immortelle

Espanol :

Compagnie l’immortelle

L’événement La Cidrerie Théâtre « La visite » Beuzeville a été mis à jour le 2025-08-25 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville