La Cidrerie Théâtre « Les garçons et Guillaume, à table ! »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Pièce de théâtre de Guillaume Galienne

Encore jeune garçon, Guillaume pense qu’il est une fille. Du moins se comporte-t-il comme tel, ce qui n’est pas pour déplaire à sa mère qui ne manque pas une occasion d’entretenir la confusion… Au fil d’un texte touchant et drôle, Guillaume Gallienne dresse le portrait d’un garçon perdu, confronté à un entourage peu compréhensif, et s’interroge sur sa propre identité, construite à travers les normes sociales. Il brouille alors les pistes, entretient la confusion, s’amuse de cette fragilité et rend hommage à la féminité. Sans en avoir l’air, et avec beaucoup de dérision, Guillaume donne un bon coup de pied dans la fourmilière parce qu’il ne revendique rien d’autre que sa propre différence et son propre droit au bonheur, dans une société qu’il rêve inclusive. .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

