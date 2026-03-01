La Cie Les histoires du présent en concert Je vis avec Freddie Mercury Munster

La Cie Les histoires du présent en concert Je vis avec Freddie Mercury

1 place de la Tuilerie Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Entre humour, émotion et tubes mythiques de Queen, ce seul-en-scène aussi drôle que bouleversant vous embarque dans un théâtre-concert totalement électrisant. Une expérience unique… et inoubliable !

Jean-François est le sosie de Freddie Mercury… En tout cas, c’est ce qu’il pense ! De son enfance difficile à sa vie d’adulte compliquée, Jean-François ne nous cache rien… Par son univers drôle, souvent musical et encore plus émouvant, ce personnage simple va nous balader dans les recoins de son imagination transformant le moindre souvenir en chanson de Queen. Chaque année est un album, chaque mois une chanson, chaque semaine un refrain, chaque jour un don de Queen !

Plus encore… Je vis avec Freddie Mercury est un spectacle comme vous n’en avez jamais vu. De l’humour, de l’émotion, du chant, du piano, des lumières exceptionnelles, une écriture juste et touchante, un jeu de comédien au sommet de son art, tout est présent sur scène pour vivre un moment inoubliable. La musique de Queen évidemment, mais aussi l’énergie virevoltante de l’acteur, vous emportent dans un théâtre-concert époustouflant !

Entre humour, émotion et tubes mythiques de Queen, ce seul-en-scène aussi drôle que bouleversant vous embarque dans un théâtre-concert totalement électrisant. Une expérience unique… et inoubliable ! .

1 place de la Tuilerie Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 50 32 culture@cc-vallee-munster.fr

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English :

With its mix of humor, emotion and legendary Queen hits, this one-man show is as funny as it is moving, taking you on an electrifying journey of concert theater. A unique? and unforgettable experience!

L’événement La Cie Les histoires du présent en concert Je vis avec Freddie Mercury Munster a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster