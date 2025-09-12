LA CIGALE ET LA FOURMI Rivesaltes

LA CIGALE ET LA FOURMI Rivesaltes mercredi 25 février 2026.

LA CIGALE ET LA FOURMI

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Découvrez une version moderne et colorée de La Cigale et la Fourmi !

.

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

Discover a modern, colorful version of La Cigale et la Fourmi!

German :

Entdecken Sie eine moderne und farbenfrohe Version von « Der Zikade und die Ameise »!

Italiano :

Scoprite una versione moderna e colorata di La Cigale et la Fourmi!

Espanol :

Descubra una versión moderna y colorista de La Cigale et la Fourmi

L’événement LA CIGALE ET LA FOURMI Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-12 par BIT DE RIVESALTES