Radiance 2025 La Cigale Paris

Radiance 2025 La Cigale Paris lundi 8 septembre 2025 .

Radiance revient pour sa 2ᵉ édition à La Boule Noire !

Du 9 au 11 septembre 2025, 3 soirées et 2 scènes pour découvrir l’avant-garde musicale.

Nous avons imaginé ce festival comme une extension naturelle de notre programmation : un moment à part pour faire découvrir des artistes émergent·es, qu’on suit déjà de près et que nous avons envie de voir plus sur scène. Ils et elles évoluent en France, aux Pays-Bas, au Maroc ou au Canada, et ont en commun la culture DIY, l’envie de proposer des sonorités inhabituelles, des nouveaux formats en live, d’avoir une approche musicale indie ou alternative. Sur le line-up de Radiance, uniquement des découvertes. Des lignes tortueuses, des projets hors-cadre, des sets sinueux.

Pendant 3 jours, on favorise les zones floues, les prises de risque, les sons qui s’inventent sur scène et ailleurs.

Le line up complet :

Mardi 9 septembre – La Boule Noire & La Cigale (Petite salle intimiste)

Yasmin Pigeon | Tout le monde s’appelle Clara | Lézard | Céline Dessberg | Megateuf

Mercredi 10 septembre – La Boule Noire

Jeune Oji | Natya | GEAGEA | Magi Merlin

Jeudi 11 septembre – La Boule Noire & La Cigale (Petite salle intimiste)

Gaouta | No Plexus | 0nlyfun | Tratenwald | Olga Kiav

Du mardi 09 septembre 2025 au jeudi 11 septembre 2025 :

payant

PASS 3 JOURS

À partir de 36,00 €

MARDI 9

À partir de 15,00 €

MERCREDI 10

À partir de 15,00 €

JEUDI 11

À partir de 15,00 €

Tout public.

La Cigale 120 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

