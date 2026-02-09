LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE ROUVRE SES PORTES ! LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE Toulouse

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE ROUVRE SES PORTES !

Après plusieurs mois de travaux, la Cinémathèque de Toulouse rouvre ses portes pour un grand week-end de fête !

Au programme

– Vendredi soir inauguration officielle du nouveau lieu

– Du samedi matin au dimanche soir projections et animations gratuites en continu

Un moment à ne pas manquer pour redécouvrir la Cinémathèque, ses salles, ses espaces rénovés et sa programmation unique !

Plus d’informations prochainement… .

English :

After several months of renovation work, the Toulouse Cinémathèque reopens its doors for a weekend of festivities!

