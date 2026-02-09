LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE ROUVRE SES PORTES ! LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE Toulouse
Après plusieurs mois de travaux, la Cinémathèque de Toulouse rouvre ses portes pour un grand week-end de fête !
Au programme
– Vendredi soir inauguration officielle du nouveau lieu
– Du samedi matin au dimanche soir projections et animations gratuites en continu
Un moment à ne pas manquer pour redécouvrir la Cinémathèque, ses salles, ses espaces rénovés et sa programmation unique !
Plus d’informations prochainement… .
LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10 accueil@lacinemathequedetoulouse.com
English :
After several months of renovation work, the Toulouse Cinémathèque reopens its doors for a weekend of festivities!
