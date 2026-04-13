La Cinémathèque française au Fresnoy | Silent Friend, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

La Cinémathèque française au Fresnoy | Silent Friend Mercredi 22 avril, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T19:00:00+02:00 – 2026-04-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T19:00:00+02:00 – 2026-04-22T21:30:00+02:00

SILENT FRIEND

De Ildikó Enyedi

1991 | Allemagne, Hongrie, France, Chine | 2h27 | VOSTFR

Avec Tony Leung chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux

Prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir pour Luna Wedler

Dans un jardin botanique, un arbre veille et observe, témoin patient des siècles. En 1908, il suit Grete, qui lutte pour exister dans un milieu qui l’ignore. Dans les années 70, il voit Hannes s’éveiller à l’amour et au monde des plantes. Aujourd’hui, le vieil arbre parle avec Tony dans son langage secret. Autour de lui, certains se cherchent, d’autres se rencontrent. Lui demeure, ami silencieux, dans un temps plus vaste que le leur.

En partenariat avec la Cinémathèque française et en écho à la rétrospective consacrée Ildikó Enyedi.

Séance présentée par Emilie Cauquy, cheffe de projet de la plateforme HENRI et responsable de la valorisation de la collection film à la Cinémathèque française.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

En partenariat avec la Cinémathèque française et en écho à la rétrospective consacrée Ildikó Enyedi. Cinéma Cinémathèque

DR