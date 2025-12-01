La cinéphilie inspirante de Roger Corbeau, photographe de cinéma Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

Roger Corbeau (1908-1995) est devenu photographe grâce à sa passion pour le cinéma. Fasciné par les actrices, les acteurs, mais aussi par cet ensemble qui les met en scène et les magnifie – lumières, décors, accessoires, costumes, maquillages, coiffures – l’œil du jeune Corbeau photographie et enregistre ce qu’il voit pour n’avoir de cesse, par la suite, de reproduire cette perfection.

Grâce à ce cycle – florilège de l’art du muet et miroir de l’exposition – la Fondation Pathé nous invite à découvrir ou à redécouvrir aujourd’hui les films que Roger Corbeau voyait enfant avec sa mère à Haguenau puis adolescent à Strasbourg. Nous revisiterons ainsi les images inaugurales des visages bouleversants et des paysages inoubliables ; autant de fulgurances et d’éblouissements qui ont créé l’imaginaire d’un grand photographe. C’est un privilège rare.

Alors comment choisir entre le serial en deux parties de Fritz Lang (Les Araignées) ou son film-fleuve fondateur (Les Nibelungen), entre les vicissitudes du couple Janet Gaynor/Charles Farrell chez Borzage (L’Heure suprême) ou l’errance de Lillian Gish chez Griffith (A travers l’orage), entre le vent, le ciel et les tempêtes d’Epstein (Finis Terrae) ou les chefs-d’œuvre de Dreyer (Vampyr, La Passion de Jeanne d’Arc) ?

Les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP).

En miroir de notre exposition consacrée au photographe de plateau Roger Corbeau, un cycle permet de découvrir les films muets qui ont marqué ses jeunes années et qui ont nourri son imaginaire.

Du mercredi 17 décembre 2025 au mardi 03 février 2026 :

payant

Accès aux espaces d’exposition uniquement

De 3 à 5 euros.

Billet couplé 1 séance de cinéma + accès aux espaces d’exposition :

De 4 à 7 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

