La cinquième lettre de Noël Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

La cinquième lettre de Noël Théâtre Villeneuve-sur-Yonne samedi 13 décembre 2025.

La cinquième lettre de Noël

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

C’est le soir de Noël. Maman est malade et va s’allonger un peu avant le repas. En attendant, Dulcie fait la lecture à son ours en peluche des quatre lettres que le Père-Noël lui a écrites. Pour donner vie à son récit, elle utilise les objets de la maison, qui s’animent comme par magie… .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66

English : La cinquième lettre de Noël

German : La cinquième lettre de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement La cinquième lettre de Noël Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Sens et Sénonais