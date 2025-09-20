LA CITADELLE IMPÉRIALE : VISITE DES SOUTERRAINS Citadelle de Cambrai Cambrai

LA CITADELLE IMPÉRIALE : VISITE DES SOUTERRAINS Citadelle de Cambrai Cambrai samedi 20 septembre 2025.

LA CITADELLE IMPÉRIALE : VISITE DES SOUTERRAINS Samedi 20 septembre, 16h30 Citadelle de Cambrai Nord

Non accessible aux PMR. Places limitées, prévoir une lampe torche et des chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:45:00

→ RDV porte royale de la citadelle, boulevard Paul Bezin, face au « coin des mamans » du jardin public

Lieux incontournables pour saisir l’histoire du territoire, les galeries souterraines dévoilent l’ingéniosité des citadelles du XVIe siècle et la puissance de la place forte de Cambrai.

Durée 1h15

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Non accessible aux PMR. Prévoir une lampe torche et des chaussures de marche

Citadelle de Cambrai rue de la Paix de Nimègue 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}] RDV devant la Porte Royale, boulevard Paul Bezin, en face du « coin des mamans »

Journées européennes du patrimoine 2025

Yannick Prangère