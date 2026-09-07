La Citadelle Vauban, Citadelle Vauban, Arras
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle Vauban · Arras
Informations pratiques
La Citadelle Vauban 19 et 20 septembre Citadelle Vauban Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Construite entre 1668 et 1672 sur les plans de l’ingénieur militaire Vauban, la Citadelle est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008.
Visite guidée* : Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30 et Dimanche à 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
*Rendez-vous Porte Royale
Citadelle Vauban Boulevard du Général de Gaulle – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Construite entre 1668 et 1672 sur les plans de l’ingénieur militaire Vauban, la Citadelle est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008.
© La citadelle Vauban d’Arras – Denis Cordonnier
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