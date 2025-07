La Cité de la Mer / Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

La Cité de la Mer vous propose des animations diverses pour les enfants. Au programme customisation de dessins, bingo sonore sur les animaux marins, peinture et coloriage. Des livrets et des quizz seront mis à disposition.

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 50 79 18 07

English : La Cité de la Mer / Rolex Fastnet Race

La Cité de la Mer offers a variety of activities for children. On the program: custom drawings, sound bingo on marine animals, painting and coloring. Booklets and quizzes will be available.

German :

Die Cité de la Mer bietet Ihnen verschiedene Animationen für Kinder an. Auf dem Programm stehen das Anfertigen von Zeichnungen, Sound-Bingo über Meerestiere, Malen und Ausmalen. Es werden Hefte und Quizze zur Verfügung gestellt.

Italiano :

La Cité de la Mer offre un’ampia gamma di attività per i bambini. In programma: disegni personalizzati, tombola sonora sugli animali marini, pittura e colorazione. Saranno disponibili libretti e quiz.

Espanol :

La Cité de la Mer ofrece una amplia gama de actividades para niños. En el programa: dibujos personalizados, bingo sonoro sobre animales marinos, pintar y colorear. Habrá folletos y concursos disponibles.

