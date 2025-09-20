La Cité des Artistes JEP 2025 Troyes

La Cité des Artistes JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

Quartier de la Cathédrale Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Exposition de 30 artistes peinture, sculpture, photographie, origami et création artisanale.

Dans 2 lieux patrimoniaux emblématiques
> L’Hôtel du Petit Louvre au 1 rue Linard Gonthier
> Le Cellier Saint-Pierre au 1 place St-Pierre

Venez découvrir de nouveaux artistes ou retrouver ceux que vous appréciez !
Cette année une nouveauté 5 photographes seront présents en plus des artistes peintres ou sculpteurs.   .

Quartier de la Cathédrale Troyes 10000 Aube Grand Est   lateteenfete-troyes10@orange.fr

