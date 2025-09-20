La Cité des Artistes JEP 2025 Troyes

La Cité des Artistes JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

La Cité des Artistes JEP 2025

Quartier de la Cathédrale Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Exposition de 30 artistes peinture, sculpture, photographie, origami et création artisanale.



Dans 2 lieux patrimoniaux emblématiques

> L’Hôtel du Petit Louvre au 1 rue Linard Gonthier

> Le Cellier Saint-Pierre au 1 place St-Pierre



Venez découvrir de nouveaux artistes ou retrouver ceux que vous appréciez !

Cette année une nouveauté 5 photographes seront présents en plus des artistes peintres ou sculpteurs. .

Quartier de la Cathédrale Troyes 10000 Aube Grand Est lateteenfete-troyes10@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Cité des Artistes JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne