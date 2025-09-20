La Cité des Artistes JEP 2025 Troyes
Quartier de la Cathédrale Troyes Aube
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Exposition de 30 artistes peinture, sculpture, photographie, origami et création artisanale.
Dans 2 lieux patrimoniaux emblématiques
> L’Hôtel du Petit Louvre au 1 rue Linard Gonthier
> Le Cellier Saint-Pierre au 1 place St-Pierre
Venez découvrir de nouveaux artistes ou retrouver ceux que vous appréciez !
Cette année une nouveauté 5 photographes seront présents en plus des artistes peintres ou sculpteurs. .
Quartier de la Cathédrale Troyes 10000 Aube Grand Est lateteenfete-troyes10@orange.fr
