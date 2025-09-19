La Cité des Castors « Patrimoine du XXe siècle » Découverte du métier d’Architecte Cité des Castors Pessac

La Cité des Castors « Patrimoine du XXe siècle » Découverte du métier d’Architecte Vendredi 19 septembre, 09h30, 14h00 Cité des Castors Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Accueil de quatre classes de CM1-CM2 QUI seront accueillies par un .e architecte qui présentera sa profession et répondra aux questions des élèves.

Au cours d’une balade au sein de la Cité, ils auront la possibilité de réaliser un reportage photo pour saisir les spécificités architecturale de la Cité.

Les classes qui le souhaiteront pourront réaliser un panneau qui intègrera l’exposition que nous présenterons lors des Journées Nationales de l’Architecture les 17, 18 et 19 octobre 2025.

(à cette fin un support papier de 80 cm x 60 cm sera mis à leur disposition)

Cité des Castors Place Charles-Dullin, 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine Cette cité est la première Cité Castor de France. Elle a obtenu les labels « Patrimoine du XXe siècle » et « Architecture contemporaine remarquable ». Elle fut fondée en 1948, en pleine crise du logement, par 150 jeunes couples. Précurseurs, ils ont décidé dès le début de mettre en pépinière, avant même la fin de la construction, les arbres et les végétaux qui devaient agrémenter leurs rues et leurs haies.

© Association Culturelle des Castors de Pessac