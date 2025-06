La Cité des Minots, fête ses 10 ans ! – Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement 16 juin 2025 19:30

Bouches-du-Rhône

La Cité des Minots, fête ses 10 ans ! Lundi 16 juin 2025 de 19h30 à 20h30.

Ouverture des portes 18h30.

Mardi 17 juin 2025 de 19h30 à 20h30.

Ouverture des portes 18h30.

Mercredi 18 juin 2025 de 19h30 à 20h30.

Ouverture des portes 18h30.

Jeudi 19 juin 2025 de 19h30 à 20h30.

Ouverture des portes 18h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dix ans de chants, de rencontres, de transmission et d’émotions partagées la Cité des Minots célèbre une décennie d’aventure artistique et humaine, portée avec passion par l’équipe du Nomad’ !Enfants

Depuis 2015, ce projet hors normes fait vibrer les voix de milliers d’enfants marseillais, en leur offrant une expérience unique aux côtés d’artistes professionnels. En 2025, fidèle à son esprit, la Cité des Minots réunit

1 000 écoliers pour une édition exceptionnelle, placée sous le signe de l’exil et de la transmission culturelle.







Une immersion musicale riche et engagée

500 enfants ont découvert un répertoire tzigane interprété par Marcela, artiste rom, avec une énergie émancipatrice

500 autres ont travaillé les chants de l’exil algérien interprété par Temenik Electric, groupe emblématique d’Arabian Rock, pour faire résonner les récits d’un passé poétique et politique.







Les cheffes de chœur ont sillonné 20 écoles dans plus de 7 arrondissements de la ville de Marseille pour mener 600 heures d’ateliers, transmettant des mélodies aux échos fédérateurs, épaulées par les professeurs et les familles.







Le Silo en fête quatre soirées grandioses

16 et 17 juin Marcela et des chœurs de 250 enfants pour un hommage musical vibrant aux cultures roms.

18 et 19 juin Temenik Electric accompagné de l’Orchestre Philharmonique de Marseille et des Chœurs de 250 Minots pour des concerts à la croisée des mémoires et des sons.







Un projet d’envergure nationale

La Cité des Minots dépasse les frontières marseillaises à travers le dispositif La Cité des Marmots-Minots coproduit avec Villes des Musiques du Monde. Des concerts sont également prévus en Île-de-France au Théâtre du Châtelet avec Temenik Electric, à Toulouse dans le cadre du festival Rio Loco avec Angélique Kidjo et dans 22 autres villes à travers la France.







Les Minots vous donnent rendez-vous les 16, 17, 18 et 19 juin au Cepac Silo. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 24 49 64 reservation@lenomad.com

English :

Ten years of singing, encounters, transmission and shared emotions: the Cité des Minots celebrates a decade of artistic and human adventure, passionately supported by the Nomad? team!

German :

Zehn Jahre Gesang, Begegnungen, Weitergabe und geteilte Emotionen: Die Cité des Minots feiert ein Jahrzehnt künstlerischen und menschlichen Abenteuers, das mit Leidenschaft vom Team des Nomad? getragen wird!

Italiano :

Dieci anni di canti, incontri, trasmissioni ed emozioni condivise: la Cité des Minots festeggia un decennio di avventure artistiche e umane, sostenute con passione dall’équipe dei Nomadi!

Espanol :

Diez años de cantos, encuentros, transmisión y emociones compartidas: la Cité des Minots celebra una década de aventura artística y humana, ¡apoyada con pasión por el equipo de Nomad?

