La Cité des minots – Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement, 18 juin 2025 07:00, Marseille 2e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

La Cité des minots Du mercredi 18 au jeudi 19 juin 2025. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Après 3 concerts menés dans le cadre du festival Babel Minots dans des lieux municipaux de la Ville de Marseille, et les ateliers , le parcours s’est clôturé avec les concerts en crèche en présence des parents.Enfants

La Cité des minots est un parcours qui a rassemblé 120 enfants, leurs parents, les professionnels de la petite enfance pendant 6 mois.







Au total 60 heures d’ateliers animés par l’artiste Maria Robin, d’éveil musical au sein des crèches participantes et des ateliers de recueil de comptines, elles seront partagées et enregistrées dans un livre-disque, illustré par les enfants des crèches.

Les trois crèches partenaires

→ Crèche Plan d’Aou

→ Crèche Lieutaud

→ Crèche Barniere









La Cité des Marmots Minots est le point d’orgue de tout un fourmillement d’artistes en herbe, d’accompagnants pédagogiques avisés, l’aboutissement d’une année d’apprentissage et de création. Le tout orchestré par une artiste d’envergure internationale, généreuse dans la transmission embarquant dans l’aventure des enfants pour la plupart éloignés d’une pratique artistique, mis en situation de création aux côtés d’un orchestre symphonique, dans une immersion professionnelle totale.









Mardi 17 concert avec 250 élèves Marseille et Marcela.

Mercredi 18 et jeudi 19 concerts avec250 élèves Marseille et Temenik Electric, et l’Orchestre Philharmonique de Marseille. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After 3 concerts as part of the Babel Minots festival at municipal venues in Marseille, and the workshops, the program came to a close with concerts in day-care centers attended by parents.

German :

Nach drei Konzerten, die im Rahmen des Festivals Babel Minots in städtischen Einrichtungen der Stadt Marseille stattfanden, und den Workshops wurde der Parcours mit den Konzerten in Kindertagesstätten in Anwesenheit der Eltern abgeschlossen.

Italiano :

Dopo i 3 concerti nell’ambito del festival Babel Minots nei locali comunali di Marsiglia e i laboratori, il programma si è concluso con i concerti negli asili nido alla presenza dei genitori.

Espanol :

Tras 3 conciertos en el marco del festival Babel Minots en locales municipales de Marsella y los talleres, el programa se clausuró con conciertos en guarderías en presencia de los padres.

