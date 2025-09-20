La Cité en visite libre Cité de l’accordéon et des patrimoines Tulle

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Munis d’un audioguide, partez à la découverte de la cité de l’accordéon et des patrimoines !

Trois parcours permanents s’offrent à vous, entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes.

Parcours accordéon

Découvrir l’instrument, son fonctionnement, les secrets de sa fabrication et de son histoire, voilà l’ambition du parcours accordéon. De l’instrument en vogue dans les salons parisiens les plus en vue, à l’accordéon populaire qui a fait danser la France entière, le parcours accordéon vous fait remonter l’histoire d’un instrument iconique aux couleurs variées. Instruments, pochettes de disques, photographies, partitions, costumes de scène vous permettent de plonger dans cet univers.

Afin de mieux comprendre les spécificités techniques de l’instrument, nous misons sur l’expérimentation, la manipulation et le jeu. Pour vivre l’accordéon en immersion, des surprises vous attendent au fil du parcours.

Parcours poinct de Tulle

Ce parcours déploie un ensemble de pièces retraçant l’histoire de la dentelle en poinct de Tulle, d’hier à aujourd’hui. De la famille des dentelles réalisées à la main et à l’aiguille, le poinct de Tulle est un art local pratiqué depuis le XVIIe siècle. Contrairement au tulle, célèbre tissu léger et vaporeux, produit de manière mécanique et industrielle, le poinct de Tulle est réalisé à la main et de manière artisanale.

Le parcours rénuit à la fois des pièces anciennes, témoin des débuts de cet art, et des créations contemporaine de ce savoir-faire bien vivant.

Parcours Manufacture d’armes de Tulle

De 1690 à 2006, la ville de Tulle vécut au rythme de sa manufacture d’armes. Depuis la fin du XVIIe siècle, la fabrication d’armes a été la principale source de l’essor économique et démographique de la ville. L’histoire de la manufacture est une histoire humaine, celle d’hommes et de femmes, les nez-noirs, qui ont travaillé au sein de l’usine.

A l’occasion de cette édition des Journées européenne du patrimoines le parcours Manufacture s’enrichit d’une exposition « Tulle, épopée des Nez-Noirs » (voir évènement).

