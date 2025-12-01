La Cité fait son cabaret rencontre autour des langues du cabaret Villers-Cotterêts

La Cité fait son cabaret rencontre autour des langues du cabaret

L’historienne Nathalie Coutelet propose un tour d’horizon de cette langue vivante qui regorge d’expressions croustillantes !

Savez-vous ce que lever un michet ou la ronde des marmites veulent dire ?

Les cabarets, hauts lieux du divertissement dans toute la France dès la seconde moitié du XIXe siècle regorgent d’expressions singulières, parfois croustillantes, parfois techniques. Créateurs de termes qui correspondent à leurs activités artistiques et spectaculaires, tels que la corbeille ou les beuglants, ils ont aussi assigné de nouvelles significations à des mots usuels. Vecteurs d’argot parisien, ils jouent aussi avec les langues régionales, en particulier dans l’univers chansonnier qui constitue le morceau principal des programmations. Dans la chanson en effet se nichent les tournures les plus savoureuses, qui ont parfois marqué les mémoires collectives mais aussi la langue française.

L’historienne Nathalie Coutelet propose un tour d’horizon de cette langue vivante du cabaret, telle qu’elle se forge puis évolue au fil des décennies, et tente de dresser le portrait d’une langue française… de cabaret !

English :

Historian Nathalie Coutelet offers an overview of this lively language, which is packed full of juicy expressions!

German :

Die Historikerin Nathalie Coutelet bietet einen Überblick über diese lebendige Sprache, die voller knackiger Ausdrücke steckt!

Italiano :

La storica Nathalie Coutelet ci offre una panoramica di questa lingua viva, ricca di espressioni succose!

Espanol :

La historiadora Nathalie Coutelet nos da una visión general de esta lengua viva, ¡repleta de jugosas expresiones!

