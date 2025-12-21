La cité Hurault de Voves une petite rue, une grande histoire, Chartres

La cité Hurault de Voves une petite rue, une grande histoire

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23 18:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Il n’est pas si fréquent d’habiter une ancienne cité ouvrière qui porte le nom d’un écrivain combattant. Lydie Delanoue a enquêté longuement sur son adresse vovéenne. Bien lui en a pris car l’histoire de Joseph Hudault et de sa famille s’est révélée passionnante…

Une conférence proposée par la Société archéologique d’Eure-et-Loir. Sur inscription préalable auprès de la SAEL .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 91 93 sael28@wanadoo.fr

English :

It’s not often that you live in a former working-class housing estate named after a wartime writer. Lydie Delanoue investigated her Vaucluse address at length. The story of Joseph Hudault and his family turned out to be a fascinating one?

