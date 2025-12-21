La cité Hurault de Voves une petite rue, une grande histoire, Chartres
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-23 18:30:00
2026-01-23
Il n’est pas si fréquent d’habiter une ancienne cité ouvrière qui porte le nom d’un écrivain combattant. Lydie Delanoue a enquêté longuement sur son adresse vovéenne. Bien lui en a pris car l’histoire de Joseph Hudault et de sa famille s’est révélée passionnante…
Une conférence proposée par la Société archéologique d’Eure-et-Loir. Sur inscription préalable auprès de la SAEL .
It’s not often that you live in a former working-class housing estate named after a wartime writer. Lydie Delanoue investigated her Vaucluse address at length. The story of Joseph Hudault and his family turned out to be a fascinating one?
