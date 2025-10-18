La cité-jardin de Stains racontée par ses habitants Cité-jardin de Stains Stains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, venez découvrir l’ensemble remarquable de la cité-jardin de Stains, quartier datant de l’entre-deux-guerres et labellisé Patrimoine d’Intérêt Régional, à travers des visites assurées par des habitants de la commune. Cette visite vous dévoilera la grande histoire de ce patrimoine urbain et social ainsi que les mémoires contemporaines de ces habitants.

Cité-jardin de Stains 28 avenue Paul Vaillant-Couturier 93240 Stains Stains 93240 Seine-St.-Denis Île-de-France

Visite architecturale commentée par les habitants

©Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France